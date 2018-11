Fans en oud-voetballers HFC Haarlem verzamelen zich maandag in Haarlems café

HAARLEM - Het shirt van Ruud Gullit bewonderen en Arthur Numan even de hand schudden. Het kan aanstaande maandag allemaal in café De Zwaan in Haarlem. De bovenzaal van het café staat dan helemaal in het teken van HFC Haarlem.

Het is een initiatatief van Stichting Haarlem 1889 en een groep verzamelaars. Eén daarvan is Andy van der Linde, die de afgelopen jaren een enorme 'HFC Haarlem-collectie' heeft opgebouwd.

Hi-Ha-Hondelulshow

Een expositie op maandag om 15.00 uur, dat lijkt een beetje een gek tijdstip. Toch is daar bewust voor gekozen, omdat het mooi aansluit op 'de Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbalshow' in het Patronaat, later die avond. Die is overigens uitverkocht.

Inmiddels is het alweer ruim acht jaar geleden dat de voetbalclub failliet ging. Een deel van het stadion is inmiddels gesloopt. Onlangs maakte de gemeente nog bekend dat er momenteel wordt onderzocht of het oude hoofdveld niet een kwartslag gedraaid kan worden, om ruimte te maken voor herinrichtingswerkzaamheden in de buurt. Wellicht een discussiepunt voor in café De Zwaan maandagmiddag...