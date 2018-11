Veel Texelaars niet blij met nieuwe natuur: "Belachelijk! Nepnatuur"

TEXEL - "Het wordt vast mooi, maar het is nepnatuur en dan komen er straks ook nog allerlei verbodsbordjes omheen." Frido Boom, garnalenvisser uit Oudeschild, neemt geen blad voor de mond als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden op Texel. Lees en kijk: Onze man op Texel!

Een groot deel van Texel is op dit moment één grote bouwput. Op verschillende punten op het eiland wordt nieuwe natuur aangelegd. En daar zijn veel Texelaars niet zo blij mee, zoals dus Frido Boom: "En dan komen er 'beleefcentra' waar je de natuur kunt beleven. Belachelijk. Natuur; daar moet je gewoon in lopen en van genieten."

Bekijk de reportage! (Tekst gaat verder onder de video)





In Waalenburg rijden vrachtwagens met grond af en aan. Kranen zijn bezig met de aanleg van een grote gracht rond het gebied. Bijna alle boerderijen in Waalenburg zijn gesloopt en boeren verplaatst.

Polder

De boerderij van aspergeteler Bert Keizer ligt buiten Waalenburg maar hij heeft nog een groot stuk grond in de oude polder liggen. Hij is bang dat de kanten van de meters diepe kanalen zullen instorten en dat de hele polder en wijde omgeving zal verzilten. "Ze hadden gewoon een paar boeren moeten laten zorgen voor de polder, met wat schapen en wat akkerbouw, dan was alles goed gekomen. Het geld wat er nu ingestopt wordt? Dat gaat gewoon over de top."



Bekijk deze eerdere aflevering van Onze man op Texel: Nieuw natuurgebied in het hart van het eiland

Frido Boom staat midden in het nieuw aangelegde strand en duin landschap aan de Waddezeekant. Vroegen lag er het strandje van Ceres, dat op een natuurlijke manier aan de dijk was ontstaan. "Daar gingen we als kind zwemmen. Wat er nu aangelegd is, is nep. En als het flink gaat stormen ligt straks al dat zand in de haven van Oudeschild, een kilometer verderop."

Doorgedrukt

Frido heeft wel een theorie over waarom op Texel zoveel nieuwe natuur wordt aangelegd. "Dat wil de provincie. Die kan zo compenseren wat er elders in Noord Holland aan natuur verdwijnt. De gemeente hier, dat zijn goedwillende mensen maar die moeten uiteindelijk dansen naar de pijpen van de Provincie."

Arnold Langeveld, voorzitter van de LTO afdeling Texel ziet de grootschalige aanleg van natuur ook met lede ogen aan. "De Provincie heeft het er gewoon doorheen gedrukt dat hier op Texel veertienduizend hectare natuur moest worden gecreeerd. Dat moet de landbouw allemaal inleveren en dat doet ons als Texelaars erg zeer. Ik ben ook van mening dat tachtig procent van er helemaal niet blij mee is."

Frido Boom voelt zich geen roepende in de woestijn. "Nee absoluut niet, want heel veel Texelaars zijn het niet eens met de gang van zaken."