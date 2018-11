Volendam met Peters tegen Jong Utrecht: "Zijn gewaarschuwd"

VOLENDAM - FC Volendam neemt het morgenavond op tegen Jong FC Utrecht, dat aan het begin van de week nog Jong Ajax versloeg. Dat gaan zij doen met Cas Peters in de basis. De spits haakte vorige week kort voor de wedstrijd tegen Cambuur af doordat hij ziek was, maar is inmiddels weer fit genoeg om te spelen.

Maar ook mét Cas Peters is de wedstrijd nog niet zomaar gewonnen, weet trainer Hans de Koning. "We hebben het dinsdag allemaal gezien en we zijn gewaarschuwd, lijkt mij", refereert hij naar de 4-3 zege van de Utrechters op Jong Ajax. "Ze hebben jongens voorin met veel snelheid, daar is niks mis mee. We weten wat we moeten doen en we mogen niet verrast worden. Het allerbelangrijkste is dat we morgen de punten in eigen huis houden."

Gerry Vlak is nog altijd uitgeschakeld met een bovenbeenblessure en kan nog niet meedoen tegen de ploeg uit Utrecht. Datzelfde geldt voor doelman Jordi van Stappershoef, waarmee het overigens wel de goede kant op gaat. Alex Plat is nog uigeschakeld met een gebroken arm en de langer geblesseerden Joey Veerman en Eric Schouten komen voor de winterstop nog niet in actie voor Het Andere Oranje. Over Martijn Kaars is er beter nieuws: de aanvaller traint steeds meer met de groep mee en kan dit weekend mogelijk minuten maken voor Jong Volendam.

Of Volendam de vijfde overwinning van het seizoen kan boeken, hoor je morgenavond vanaf 20.00 uur van commentator Edward Dekker en zijn analist Andries Jonker tijdens de radio-uitzending van NH Sport.