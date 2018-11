Deel dit artikel:













VIDEO: overvaller snackbar zwaait met mes van halve meter Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - De familie die snackbar Foodmaster aan de Hilversumse Kamerlingh Onnersweg runt, is vooral heel erg geschrokken. Gisteravond even voor tien uur werd de snackbar overvallen. Een in bivakmuts getooide man bedreigde een medewerker met een groot mes en ging er vandoor met enkele honderden euro’s.

Op bewakingsbeelden is te zien dat de overvaller met een mes van zeker een halve meter richting naar de medewerker zwaait.



De medewerker schrikt zich een ongeluk en begint te gillen. De overvaller krijgt de kassa niet open en schreeuwt dat deze open moet. De medewerker durft niet in de buurt van de man komen. Uiteindelijk gaat de man opzij en kan ze de kassa voor hem openen. De medewerker schrikt zich een ongeluk en begint te gillen. De overvaller krijgt de kassa niet open en schreeuwt dat deze open moet. De medewerker durft niet in de buurt van de man komen. Uiteindelijk gaat de man opzij en kan ze de kassa voor hem openen. Lees ook: Overval op Hilversumse snackbar: politie zoekt verdachte De overvaller graait het aanwezige geld uit de kassa en rent de snackbar uit. Buiten wordt hij nog achterna gezeten door een toegesnelde buurman. Maar de overvaller weet verderop op een scooter te stappen en te ontkomen. De politie is nog op zoek naar de man. De man is waarschijnlijk rond de twintig jaar oud en ging gekleed in donkerblauw trainingspak met rode strepen. Het familiebedrijf is voorlopig gesloten. 💬 Whatsapp ons!

