Twintig meter hoogbouw Haarlems centrum: "Daar gaat je skyline!"

HAARLEM - Haarlem wil de skyline van de historische binnenstad beschermen. Maar hoogbouw van twintig meter moet mogelijk zijn, staat in een nieuwe nota van de gemeente. En dát gaat de Erfgoedvereniging Heemschut al te ver. "Het is een misverstand te denken dat als je geen ruimte hebt je de lucht in moet", zegt Peter Koppen van Heemschut Noord-Holland.

Om de hoge woningnood in Haarlem te bestrijden, wil de gemeente ook de hoogte in bouwen. Er zijn nu richtlijnen opgesteld voor nieuwe gebouwen hoger dan dertig meter. In het centrum gelden criteria voor nieuwe gebouwen 'hoger dan twintig meter', om het oude stadsgezicht te beschermen. In de praktijk betekent dit dat nieuwbouw in het centrum twintig meter hoog kan worden.

Teveel

"Dat is toch wel wat teveel." Peter Koppen zou liever zien dat in het centrum het uitgangspunt twee à drie woonlagen en een kap er bovenop wordt gehanteerd; dat is maximaal 15 meter hoog.

Aan de Gonnetstraat in het centrum staan al twee woontorens gepland, één van 27 meter en één van 33 meter. "Daar gaat je skyline!" Koppen heeft in foto's van het uitzicht van de stad de twee woontorens getekend (te zien op de foto's bovenaan). En hij vreest dat als deze torens er staan, het hek van de dam is. "Want iedereen refereert naar wat er al staat. 'Er staat toch al een toren, dan kunnen we er nog wel eentje naast zetten ook'."

Volgens Koppen is hoogbouw ook niet zaligmakend om woningnood te bestrijden. Om een toren heen is veel meer openbare ruimte nodig, beargumenteert hij.

Een ander kritiekpunt van de Vereniging Heemschut op de nota Hoogbouw in Haarlem gaat over mogelijke 'mazen in de wet'. Er kan afgeweken worden van de criteria voor hoogbouw, als een terrein 'eigenstandig' wordt verklaard, zoals Koppen in de video nader uitlegt.

In december wordt de hoogbouwvisie van Haarlem behandeld in de gemeenteraad.