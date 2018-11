Schaatsster Irene Schouten (26) uit de kleren voor pikante fotoshoot

ANDIJK - Bij de Olympische Spelen in Pyeongchang won de 26-jarige schaatsster uit Andijk vorig jaar nog een bronzen medaille. Ze laat nu zien dat ze meer talenten heeft dan alleen schaatsen. Voor mannensite FHM trok ze haar kleren uit en poseerde zij in pikante poses.

Normaal staat de 26-jarige altijd in haar schaatspak op de foto. Het is de eerste keer dat ze in haar sexy lingerie poseert. "Ik vind foto's in normale kleding soms al ongemakkelijk, laat staan in lingerie. Maar na de tweede foto heb je het eigenlijk niet eens meer door," zegt Irene aan het FHM.

De Andijkse voelt zich vereerd om schaars in het FHM te staan, tussen al het andere vrouwelijk schoon. Ze weet dat er waarschijnlijk veel negatieve reacties komen, maar staat volledig achter haar keuze.

Geen boerentrutje

"Het is ook weer eens wat anders dan in mijn schaatspak", aldus de schone Schouten. "Een andere reden waarom ik het heb gedaan, is omdat schaatsen door de buitenwereld een beetje wordt gezien als een saaie, boerensport. Ik wil hiermee laten zien dat dit ten onrechte is en dat we geen boerentrutjes zijn," aldus de sexy, schaarsgeklede schaatsster.

