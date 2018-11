Joodse holocaustslachtoffers uit Gooise Meren voor het eerst herdacht

BUSSUM - De Joodse holocaustslachtoffers uit Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg worden op 23 januari voor het eerst in het gemeentehuis in Bussum herdacht. Het is de bedoeling dat de herdenking een jaarlijkse bijeenkomst wordt.

Diverse sprekers zijn door Holocaust Comité Gooise Meren uitgenodigd voor een voordracht. Eén van hen is burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Over het verdere programma is nog niets bekend.

Na de herdenking wordt 's avonds in de centrale hal van het gemeentehuis een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de Joodse holocaustslachtoffers. Het is tevens de start van een tentoonstelling te zien tot en met 15 februari.

Een van de slachtoffers die wordt herdacht is de vijftienjarige Ettel Weiss uit Naarden (zie foto). Zij vluchtte in 1937 met haar familie vanuit het Duitse Duisburg naar Nederland. Ook dit gezin ontkwam niet aan de Jodenvervolging en werd uiteindelijk in 1943 in Sobibor om het leven gebracht. Ettel is onderdeel van de tentoonstelling.

De gemeente Gooise Meren wil meer doen om jongeren bewust te maken van de gevolgen van rassenhaat. Daarom krijgen basisscholen in de gemeente een lespakket rond het thema Holocaust aangeboden.

Bovendien is Gooise Meren één van de sponsors van het Nationaal Holocaust Namenmonument, dat in Amsterdam zal verrijzen.