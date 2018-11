Hotelboeker Bidroom haalt 15 miljoen euro op

AMSTERDAM - De Amsterdamse startup Bidroom heeft een investering ontvangen van 15 miljoen euro. Daarmee wil de hotelboeker de internationale groei versnellen. Het is niet bekend welke investeerder geld in het bedrijf stopt.

Om te kunnen groeien wil Bidroom uitbreiden van 50 naar 200 medewerkers. Bovendien opent het bedrijf in 2019 een vestiging in Krakau. Bidroom heeft al vestigingen in Istanboel en Parijs.

De hotelboeker ontstond in 2014 en wil gelden als alternatief voor andere boekingswebsites als Tripadvisor, Expedia en Booking.com. Volgens Bidroom vragen dergelijke bedrijven een te hoge vergoeding voor het boeken van hotelkamers. Bij Bidroom betalen klanten 59 euro per jaar en kunnen zij volgens het bedrijf rekenen op kortingen van 5 tot 25 procent.

Momenteel zijn er volgens het bedrijf 120.000 hotels in 128 landen aangesloten bij de website.