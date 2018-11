Haarlemse beklimt Kilimanjaro voor oorlogskinderen

HAARLEM - Janneke van Nieuwmegen uit Haarlem beklimt in januari de Kilimanjaro. Met deze actie haalt zij zo veel mogelijk geld op om oorlogskinderen te helpen.

De Kili-challenge van War Child duurt tien dagen, waarvan Janneke zeven dagen op de hoogste berg van Afrika (5.895m) doorbrengt.



Elke deelnemer die meedoet aan de Kili-Challenge wordt uitgedaagd om via (persoonlijke) sponsoren minimaal 2.400 euro op te halen.

Uitdaging

De beklimming van de Kilimanjaro is niet alleen een enorme support voor de kinderen in oorlogsgebieden, maar ook een persoonlijke uitdaging die fysiek en mentaal het nodige van de deelnemers vraagt.



Mediapartner Haarlem105 sprak Janneke: “Ik ga mijn droom proberen te realiseren, maar voor vele kinderen in oorlogsgebieden is hun droom verwezenlijken een droom die nooit zal uitkomen. Daarom wil ik de Kili-Challenge aangaan zodat oorlogskinderen ook een kans krijgen om hun droom te realiseren en gewoon weer kind kunnen zijn. Het zou echt super tof zijn als je mij wilt sponseren om kinderen in oorlogsgebieden een kans te geven. Een kans op een toekomst waarin dromen werkelijkheid worden!”

Ardennen

Deelnemers staan er niet alleen voor. Om hen fysiek en mentaal klaar te stomen krijgen ze zowel ondersteuning bij het fondsenwerven als met de fysieke voorbereiding. Zo is er bijvoorbeeld een weekendtraining in de Belgische Ardennen.

Lees meer op Janneke's actiepagina.