Inbrekers haarscherp in beeld tijdens inbraak in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar twee mannen die begin augustus voor duizenden euro's aan spullen hebben gestolen uit een woning op het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost.

Op dinsdag 7 augustus rond 15.00 uur in de middag gaat het duo de woning aan de Mary van der Sluisstraat binnen. Wat ze dan nog niet weten is dat er prima bewakingscamera's zijn opgehangen, waardoor de verdachten haarscherp op beeld staan.

In Bureau NH worden de foto's getoond van de twee inbrekers. De mannen lijken te merken dat ze in beeld zijn, ze kijken namelijk behoorlijk geschrokken in de lens.

Duizenden euro's

De impact voor de bewoners is enorm, er zijn niet alleen dure producten meegenomen, maar ook zeer persoonlijke spullen. "De inbrekers zijn maar heel kort binnen geweest maar toch hebben ze het voor elkaar gekregen om voor duizenden euro's aan spullen mee te nemen. Daarnaast hebben ze ook spullen meegenomen met een grote emotionele waarde. Een hele nare en beangstigende ervaring voor de bewoners", aldus een woordvoerder van de politie.

Signalement

De eerste verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, een gezet postuur en kort, donker haar. Hij draagt bij de inbraak een donker T-shirt, een grijze broek en grijze sportschoenen. Verder draagt hij opvallende oranjekleurige kunststofhandschoenen.

De tweede man heeft ook een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur en heeft een snor en baard. Hij draagt een donkere pet met een logo, een grijs T-shirt met een donker borstzakje, een donkere broek en donkere schoenen. Ook heeft hij een rugtas bij zich. Mensen die meer over de zaak weten wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.