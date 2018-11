Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Persoon bekneld in machine bij zadenbedrijf in Hem Foto: Inter Visual Studio / JD Shoots

HEM - Bij een bedrijf voor zaden aan de Elbaweg in Hem is vanmiddag een persoon bekneld geraakt in een schoningsmachine. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

Een schoningsmachine is een apparaat zaden uit bloemen scheidt. Volgens ooggetuigen heeft het slachtoffer een half uur met haar arm in de machine vast gezeten, voordat ze door de reddingsdiensten kon worden bevrijd. Hoe het nu met de beknelde persoon gaat is onbekend. Het bedrijf waar het ongeval is gebeurd, wilde niet reageren. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003