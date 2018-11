Bizot geniet bij Oranje: "Fantastisch om onderdeel van te zijn"

ALKMAAR - Het was een mooie interlandperiode voor Marco Bizot. De doelman van AZ speelde weliswaar geen minuut bij het Nederlands elftal, maar genoot met volle teugen van de wedstrijden tegen Frankrijk (2-0) en Duitsland (2-2). Hij keert daardoor met een goed gevoel teurg in Alkmaar.

"Wat je merkt is dat het echt een geheel is", vertelt de Hoornse keeper over zijn ervaringen bij Oranje. "Het is een team dat er voor elkaar staat en je bent en voelt je er ook echt onderdeel van. Dat merk je zeker. Het is gewoon fantastisch om onderdeel te zijn van dit Oranje dat upcoming is, wint en successen behaalt."

"Iedereen verstaat zijn vak en weet waar hij mee bezig is", gaat de doelverdediger verder. "Of je nou achttien of dertig jaar oud bent. Iedereen is volwassen genoeg. Dat is wel iets heel positiefs wat ik daar echt opmerk en mooi vind om te zien."

VVV-Venlo

Zondag staat de wedstrijd in De Koel tegen VVV-Venlo weer 'gewoon' op het programma. "Dan kan ik mijn ervaringen van bij Oranje weer mee nemen naar hier", aldus Bizot. "Dat is vandaag alweer begonnen."

Rechtstreeks

De wedstrijd tussen VVV en AZ begint zondag om 16.45 uur en is rechtstreeks te volgen via deze site, de app en de Facebook-pagina NH Sport.