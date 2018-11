Bezwaarmaker 'hertenhek' Zandvoort vindt hekwerk niet passen en twijfelt aan nut

ZANDVOORT - Er is iets meer bekend over het bezwaar dat is ingediend tegen het hertenwerende hek van zevenhonderd meter in de Waterleidingduinen. De aanleg werd onlangs plotseling stilgelegd, omdat iemand het hek nu liever niet geplaatst ziet worden.

Het hek is een burgerinitiatief van ondermeer Zandvoorter Willem van der Sloot. Door het hekwerk zou voorkomen moeten worden dat herten niet meer massaal Zandvoort intrekken na de bronsttijd, maar in de duinen blijven.

Liever nu geen hekwerk

Navraag bij één van de betrokken instanties leert dat de ingediende zienswijze vooral gaat over nut en noodzaak van het hek. De indiener, waarvan de naam anoniem blijft, stelt dat het hek onvoldoende werkt tegen de overlast van damherten. Verder vindt hij/zij dat Zandvoort de herten moet accepteren en ook niet iedereen er last van ondervindt.

Daarnaast vindt de indiener het hek niet in de omgeving passen. Het zou volgens hem/haar beter zijn om pas een hekwerk te plaatsen als het actieve beheer achter de rug is en tot die tijd de maximumsnelheid van het verkeer te handhaven dan wel te verlagen.

Opvallend is dat de gemeente Zandvoort en Waternet al begonnen waren met de plaatsing van het hek, terwijl de behandelingsprocedure van de zienswijze nog niet klaar was. Dit, zoals ze zelf zeggen, omwille van de verkeersveiligheid in het dorp. Want juist deze periode gaan de damherten weer richting dorp en dus was er blijkbaar haast bij.

Nu er ook door dezelfde partij een handhavingsverzoek is ingediend, rest niets anders dan tot en met half januari af te wachten. Een onafhankelijke commissie buigt zich de komende weken over de zaak en zal dan bepalen of het hek afgemaakt, dan wel weggehaald, moet worden.

De herten kunnen nu dus alsnog makkelijk het dorp in. In de duinen staat een hele rij houten palen, zonder hekwerk. Ook een ander hek was al weggehaald om plaats te maken voor de bouwwerkzaamheden.

"Een palendorp", zoals Willem van der Sloot het nu zelf noemt. Overigens heeft de hertenliefhebber er een dubbel gevoel over. De herten die nu in Zandvoort lopen, worden in ieder geval niet afgeschoten. In de duinen is het actieve beheer namelijk een paar weken aan de gang, om de populatie in te perken. "Maar toch, Zandvoort is niet hun leefgebied, ze horen in de duinen te leven." Hij maakt zich grote zorgen om de verkeersveiligheid in het dorp. NH Nieuws zocht hem onlangs op bij het onvoltooide hek..

Ook de lokale Ouderenpartij Zandvoort deelt die zorg en heeft vragen gesteld aan het college over het stopzetten van de aanleg van het hek en waarom een ander hekwerk langs het spoor nog niet is teruggeplaatst na werkzaamheden.