Fons Hertog 'opgelucht' na staken vervolging: "We kunnen weer genieten"

HUIZEN - Oud-burgemeester van Huizen Fons Hertog is opgelucht dat hij niet strafrechtelijk wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Dat vertelt zijn echtgenote aan NH Nieuws. "We kunnen nu weer genieten en vooruitkijken."

Het OM bevestigde eerder vandaag dat Hertog, die in februari opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag, niet verder strafrechtelijk wordt vervolgd. Er was volgens het OM 'onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat er een strafbaar feit is gepleegd'. De echtgenote van Hertog zegt dat haar man 'ongelooflijk opgelucht' is met de uitkomst. "We zijn blij dat het zo is afgelopen."

'Mensen zeggen maar alles over je'

Hertog wil zelf niets zeggen tegenover NH Nieuws. "Hij is er wel even klaar mee." Toch wil ze nog wel iets kwijt. "Het vervelende van dit soort zaken is dat mensen maar van alles over jou kunnen zeggen." Onterecht, vindt ze. "Er was helemaal geen bewijs voor de beschuldigingen. En hij was ook nooit eerder met justitie in aanraking gekomen."

Ze geeft aan dat het een zwaar jaar voor de twee is geweest. "Hij heeft 47 jaar hard gewerkt en dan dit. Ik hoop dat er nu eens iets positiefs over hem wordt geschreven." Liever kijkt het echtpaar dus vooruit. "Hij is gepensioneerd en we besteden veel tijd aan ons gezin en de kleinkinderen. We kunnen nu weer genieten en vooruitkijken."

Er hadden eerder zes vrouwen een klacht tegen Hertog ingediend wegens ongewenste omgangsvormen. Het OM gaf in juli aan dat er een strafrechtelijk onderzoek werd opgestart. Dit was naar aanleiding van één aangifte, zo blijkt nu.

Fons Hertog zei afgelopen mei, toen er nog geen aangifte was gedaan, tegen NH Nieuws veel last te ondervinden van de beschuldigingen: "Ik ben aan een nieuw leven begonnen en zit hier helemaal niet op te wachten."