Vierdaagse schoolweek De Wissel in Hoorn heeft nu al positieve effecten

HOORN - Sinds september gaan de kinderen van OSB De Wissel in Hoorn nog maar vier dagen naar school. Niet omdat er een lerarentekort is. maar omdat directeur Mark Leek denkt dat dit beter is voor de kinderen. Hij ziet na drie maanden al positieve gevolgen.

De Wissel is een school dat speciaal onderwijs biedt aan kinderen die het gewone basisonderwijs niet aankunnen. Sinds september is het aantal ziektemeldingen gehalveerd, het vierdaagse schoolrooster heeft dus positieve gevolgen. Ook zien veel leraren kleine verbeteringen in het gedrag van de kinderen. Ze kunnen langer luisteren en zelfstandig werken. Daarnaast hebben ze minder last van grote woede-uitbarstingen.

Een oppasprobleem

"In september was zeventig procent van de ouders enthousiast over het nieuwe rooster. Maar veel ouders zagen een oppasprobleem, de dure kinderopvang is namelijk niet voor iedere ouder een optie," zo zegt de directeur.

Veel ouders zijn nog bang dat door minder lesuren hun kinderen een leerachterstand zouden oplopen. De school is hier niet bang voor. "Als kinderen beter uitgerust zijn doordat ze midden in de week een vrije dag hebben, kunnen zij ook beter leren. Dat heeft een positief effect op hun ontwikkeling."

Creatieve oplossingen

De ouders die eerst tegen de plannen waren, zien het nu positief in. voor het oppasprobleem worden creatieve oplossingen gevonden. "Er zijn bijvoorbeeld drie vaders die om de drie weken de oppas zijn. Zo kost het de vaders minder vrije dagen en zijn de kinderen gezellig samen." Toch zijn er ook een aantal kinderen die hun draai nog niet helemaal gevonden hebben in het nieuwe rooster. "Zij vinden het moeilijk om zichzelf te vermaken en gaan zich dan vervelen."

'Quality time'

Een ander voordeel is dat kinderen die eens in de zoveel tijd naar de hulpverlening moeten dit nu op de woensdag kunnen doen. Zij hoeven niet meer na een lange schooldag nog een bezoek aan specialisten te brengen. Ook zijn er ouders die op woensdag 'quality time' hebben, zij gaan bijvoorbeeld een middag naar een museum.

De leraren werken wel gewoon op de woensdag, zij hebben dan tijd om de lessen goed voor te bereiden en eventuele studiemiddagen te plannen. Ook de kinderen profiteren hier weer van.

Voorlopig is het nog een pilot. Twee onderzoeksbureaus gaan kijken wat de effecten zijn. Als de prestaties van de kinderen teruglopen, dan gaat de school weer over op het vijfdaagse rooster.