UvA wil studenten huisvesten in Almere

ALMERE - (AT5) De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil 3.000 studentenwoningen laten bouwen in Almere. Naar verwachting worden vooral internationale studenten hier gehuisvest. De UvA is niet van plan om de woningen zelf te gaan bouwen.

Eerder hielp de universiteit al om meerdere tijdelijke oplossingen te realiseren. Zo konden studenten terecht in de voormalige Bijlmerbajes en werd er een vakantiepark afgehuurd.

Maar het tekort aan woningen blijft nijpend. Bij de laatste meting bleek er nog een gebrek te zijn aan 11.000 woningen. "We kunnen dan wel studenten blijven toelaten, maar als er geen huisvesting is dan keert dat zich tegen ons,'" zegt Hans den Boer, woordvoerder huisvestingsontwikkeling van de UvA.

De universiteit gaat geen geld investeren en de woningen niet zelf bouwen. "Ons geld gaat naar onderwijs en onderzoek", benadrukt Hans den Boer. "Maar we kunnen wel bemiddelen tussen verschillende partijen, waaronder projectontwikkelaars en de gemeente."

Almere aantrekkelijker maken

De universiteit richt zich op Almere, waar meer en goedkopere grond beschikbaar is. Maar willen studenten daar wel naartoe? "Het is nou eenmaal steeds lastiger om direct om de hoek van de universiteit te wonen. De bereidheid om te verhuizen wordt daardoor groter", denkt De Boer.

Wel moet er nog iets gebeuren om Almere aantrekkelijker te maken, geeft hij toe. "De verbinding tussen Almere en Amsterdam is op zich goed, maar in de avond en de nacht moet dat nog wel beter", stelt de woordvoerder. "Zodat het gewoon voelt alsof het de tram is waarmee je naar huis gaat."

Betaalbaar houden

Naast studenten van de UvA zijn ook HvA-studenten straks welkom in het wooncomplex. Het is nog niet bekend hoeveel geld ze daarvoor moeten neerleggen. "Maar we willen het wel betaalbaar houden. Anders gaat niemand aansluiten," zegt de woordvoerder. De hogere reiskosten worden daarbij meegenomen.

Ook is het nog niet duidelijk hoe de woningen er precies uit gaan zien. Begin volgend jaar moeten de concrete plannen op papier zijn vastgelegd. De universiteit hoopt de eerste huizen zo'n twee tot drie jaar later te kunnen realiseren.