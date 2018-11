Rijkswaterstaat: 'Sluisroute IJmuiden niet heropend vóór medio april 2019'

IJMUIDEN - De route voor het wegverkeer over de sluizen in IJmuiden gaat niet eerder open dan medio april 2019. Toen Rijkswaterstaat zeven maanden geleden bekend maakte dat de weg 'circa een jaar' dicht zou blijven, hoopten omwonenden dat de route wellicht toch eerder zou opengaan.

Tijdens een bijeenkomst voor bewoners over de bouw van de nieuwe sluis maakte Jan Rienstra, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, gisteravond duidelijk dat die hoop vals is. De route wordt op z'n vroegst over vijf maanden weer in gebruik genomen.

Wanneer de route wel weer beschikbaar is, kan hij nog niet zeggen.

