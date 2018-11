Bakker: "Goud maakt het rijtje wel mooi af, moet ik zeggen"

AMSTERDAM - Vrijdag stappen de Oranje-hockeymannen in het vliegtuig naar India om daar te proberen eremetaal te halen op het WK. Zo ook Billy Bakker. De 29-jarige speler van Amsterdam maakt zich op voor zijn derde wereldkampioenschap en hoopt na brons in 2010 en zilver in 2014 nu beslag te leggen op het goud.

"Dat zou het rijtje wel mooi afmaken, moet ik zeggen", lacht Bakker, die met zijn ploeg wel al twee keer goud pakte op een Europees kampioenschap. "Als je brons, zilver én goud hebt op het wereldkampioenschap, heb je er een lange weg voor moeten afleggen. Ik denk dat we al een hele lange tijd in voorbereiding zijn voor dit eindtoernooi. Dus wat het toernooi het meest bij me oproept, is dat ik er heel veel zin in heb en ik ben blij dat het eindelijk gaat beginnen."

Het toernooi wordt gehouden in Bhubaneswar, India. Volgens Bakker een prachtige locatie. "Een enorme atmosfeer met al die mensen en bovendien is het goed georganiseerd. Dat zou het wel helemaal afmaken, als we daar een gouden medaille kunnen pakken."

Spannend toernooi

Makkelijk wordt het allerminst voor de ploeg van bondscoach Max Caldas. Australië won de vorige edities van het wereldkampioenschap, maar dat is niet de enige kanshebber. Bakker: "Ook Duitsland is goed, de Belgen hebben een sterke ploeg en de Argentijnen zijn twee jaar geleden nog Olympisch kampioen geworden. Dus ik denk dat er zes landen zijn die gaan strijden voor de WK-titel. India heeft natuurlijk het publiek achter zich staan, dus het wordt een spannend toernooi."

Laatste WK

Aangezien de Amsterdammer 29 jaar is, zou het best wel eens zijn laatste WK kunnen zijn. Of Bakker daar al over nadenkt? "Tuurlijk denk je daar wel eens over na. Ik heb er met deze erbij drie WK's mogen spelen in mijn carrière, dus ik kan terugkijken op een mooie reeks. Maar op dit moment ben ik meer bezig met het komende WK en heb ik dus weinig tijd om daarover na te denken. Ik heb er hartstikke veel zin in!"

Het WK hockey gaat op 28 november van start. De eerste wedstrijd voor Oranje is op 1 december tegen Maleisië. Verder spelen de mannen van Caldas in ieder geval nog tegen Duitsland (5 december) en Pakistan (9 december).