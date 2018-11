NL-Alert ook op vertrekborden bij bushaltes in Haarlem

HAARLEM - Op de vertrekborden bij de bushaltes in Haarlem is vanaf 3 december ook het controlebericht te zien van NL-Alert. De overheid verstuurt het bericht om mensen erop te attenderen dat ze moeten checken of de NL-Alert aanstaat op hun mobiele telefoon.

Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond. Maandag 3 december om 12.00 uur verschijnt het controlebericht. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld.Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl staat hoe je dat doet.

Ramp

Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving. Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de overheid je via NL-Alert informeren en alarmeren. Op je mobiel en digitale vertrekborden bij bushaltes zie je wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen.