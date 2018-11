Nieuwe voorzitter VVD Heemstede en Bloemendaal

HEEMSTEDE - Eelke van Tienhoven is door de leden van VVD Heemstede en Bloemendaal benoemd tot voorzitter. Hij volgt Rob Scholte op.

De 38-jarige Van Tienhoven was voorheen duo-raadslid in Amsterdam-West en tijdens de jongste raadsverkiezingen stak hij zijn tijd in voorbereidend werk voor de kandidaatstellingscommissie in Bloemendaal.

Zijn voorganger Rob Scholte was sinds 2015 voorzitter en volgens de VVD-afdeling de drijvende kracht achter de fusie tussen de VVD's in de twee dorpen.