Oranje-hockeysters nu al zeker van finale Champions Trophy

CHANGZHOU - De Nederlandse hockeysters hebben ook de vierde wedstrijd tijdens de Champions Trophy gewonnen. Door onder andere een doelpunt van Amsterdam-speelster Marijn Veen versloeg de ploeg van bondscoach Alyson Annan Groot-Brittannië met 4-0. Daardoor zijn de vrouwen nu al zeker van een finaleplaats in het mondiale toernooi.

De Oranje-vrouwen hadden aan een gelijkspel genoeg om zeker te zijn van finaleplek. Het bleek al snel dat de ploeg van Annan met niets anders genoegen zou nemen. Na amper vijf minuten tekende Veen al voor de eerste Nederlandse treffer, na geklungel in de Britse verdediging. Tijdens het tweede kwart zorgde Margot Zuidhof voor de 2-0, wat tevens de ruststand bleek.

Nederland bleef ook na rust de bovenliggende partij en bouwde de voorsprong al snel uit. Ginella Zerbo maakte al vroeg in het derde kwart de derde treffer namens Nederland. Het was tekenend voor het verschil tussen de nummers een en twee van de wereldranglijst, die het tijdens de finale van de Olympische Spelen in 2016 ook al tegen elkaar opnamen. Destijds gingen de Britten met de overwinning aan de haal.

Traditie

Het bleek een traditie te worden om vroeg in het kwart te scoren, want ook in het vierde deel van de wedstrijd was het al vroeg raak. Na een goede actie van Laura Nunnink wist Zuidhof haar tweede van de wedstrijd te maken, waarna er vervolgens niet meer werd gescoord: 4-0.

Zaterdag spelen de Nederlandse vrouwen om 09.00 uur (Nederlandse tijd) de laatste groepswedstrijd tegen gastland China.