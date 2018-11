De Peiling: 18-jarig meisje voert actie tegen schelden met kanker

NOORD-HOLLAND - Schelden met kanker moet stoppen, vindt de 18-jarige Marina Ibrahem uit Ermelo. Ze plakt haar school vol posters met de tekst 'Kanker verziekt je taal'. Stoor jij je aan mensen die schelden met kanker?

Vader

Marina's vader heeft kanker. Hij is uitbehandeld. Iedere keer dat Marina iemand hoort vloeken met het k-woord, zoals zij het noemt, doet dat pijn. "Ik heb er op straat een keer iets van gezegd", vertelt ze aan RTL Nieuws. "Toen werd ik uitgelachen, terwijl hij degene zou moeten zijn die uitgelachen zou moeten worden."

Richelle

De actie "Kanker verziekt je taal' is een initiatief van de familie van Richelle Laurijsen. Ze begonnen er tien jaar geleden mee. Een jaar later overleed Richelle op 16-jarige leeftijd aan botkanker. Doel van de actie is dat kanker als scheldwoord uit de Nederlandse taal verdwijnt.

Veelgebruikt

Volgens de Bond tegen Vloeken is kanker op dit moment nog het meestgebruikte scheldwoord in ons land, vooral onder jongeren. Sjors van de Kraan van de Bond tegen Vloeken denkt dat jongeren niet doorhebben hoe heftig het is. "Ze hebben niet het gevoel dat ze iets ergs doen. Ze weten wel dat kanker een heftige ziekte is, maar voor hen is het een inhoudsloos woord", zegt hij tegen EditieNL. Voor veel jongeren is kanker -als stopwoord dan- ook niet per se iets slechts. "Als ze naar de bioscoop zijn geweest, dan hebben ze een 'kankergoeie' film gezien. Dan wordt het ineens iets positiefs. Dat is een hele vreemde combinatie."

Aanpakken

Volgens Van der Kraan is er wel iets aan schelden met 'kanker' te doen, maar dan moet je het goed aanpakken. "Een hele groep op straat aanspreken werkt meestal averechts, ze laten zich niet corrigeren. Het is effectiever als je het een-op-een doet."

Wat vind jij?

Stoort het jou als er gescholden wordt met kanker? Spreek je iemand er wel eens op aan? We horen het graag van je.

