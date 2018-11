Verdachte inbraak Connie Witteman bedreigt officier van justitie met de dood

AMSTERDAM - (AT5) Eén van de mannen die verdacht wordt van een inbraak bij Connie Witteman, heeft een officier van justitie met de dood bedreigd. Dat bleek vanmorgen tijdens een inleidende zitting. De betreffende officier heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Connie Witteman, ook wel bekend als zangeres Vanessa, en haar man werden op 7 juli van dit jaar beroofd van een kluis vol kostbare sieraden. Zij waren op het moment van de inbraak niet thuis. De inbraak zorgde voor zoveel frustratie dat Wittteman besloot de camerabeelden van de sieradenrovers op Instagram te plaatsen. Inmiddels zijn er drie verdachten in de zaak, maar de juwelen zijn nog altijd spoorloos.

'Ik ga haar vermoorden'

Eén van de verdachten, de 23-jarige Ilias L., werd een paar dagen na de inbraak aangehouden op de luchthaven van het Belgische Zaventem. Vandaag blijkt dat hij vlak na zijn aanhouding een agent en een officier van justitie heeft bedreigd. "Ik ga haar vermoorden, kankerlijer", zou L. via een Belgische agent in de richting van de officier hebben geuit.

Verdachte belt officier

De verdachte wist ook het 06-nummer van de officier van justitie te bemachtigen. Hij belde haar vanuit een Belgisch politiebureau, maar kreeg haar voicemail. Daar liet L. een 'intimiderend bericht' achter, volgens een woordvoerder van het OM. "In combinatie met de bedreiging die hij uitte bij de agent, heeft de officier aangifte gedaan." Volgens de woordvoerder kreeg L. het persoonlijke nummer van de officier van justitie via zijn Belgische advocaat.

Spijt

De verdachte heeft spijt van zijn actie. "Ik kreeg van een advocaat een telefoonnummer en dat had ik gebeld. Het klopt, ik heb die woorden geroepen. Dat was niet de bedoeling. Ik heb er heel veel spijt van", verklaartde L. vandaag in de rechtbank.

De rechtszaak wordt op 1 februari volgend jaar inhoudelijk behandeld.