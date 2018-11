Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sociale huurwoningen Zuid-Kennemerland/IJmond straks op één site te vinden Foto: John Dalhuijsen

ZANDVOORT - Acht corporaties in Zuid-Kennemerland en de IJmond willen het woningzoekenden in hun regio's een stuk makkelijker maken. Via één site, www.mijnwoonservice.nl, zijn straks alle beschikbare sociale huurwoningen in de verschillende regio's te vinden.

Dat meldt de lokale omroep van Zandvoort, ZFM Meer keuze Nu moeten woningzoekenden zich nog inschrijven via de verschillende corporaties. Straks, vanaf 27 november, is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand uit Beverwijk ook kan zien wat er in Zandvoort beschikbaar is en vice versa. Voor één keer inschrijven is er dus meer keuze in een groter gebied, zo is de gedachte. Kritiek In Zandvoort wordt verdeeld gereageerd op het bericht van de corporaties. Een aantal Zandvoorters vreest dat er op deze manier straks nog minder betaalbare woningen zijn te vinden voor de Zandvoorters zelf.