Oud-burgemeester van Huizen Fons Hertog niet strafrechtelijk vervolgd

HUIZEN - Oud-burgemeester van Huizen Fons Hertog die in februari opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland tegenover NH Nieuws.

"Er is na onderzoek gebleken dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was dat er een strafbaar feit is gepleegd", zegt woordvoerder Hans-Robert Scheperkeuter van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM gaf in juli aan dat een strafrechtelijk onderzoek was opgestart. Nu is bekend geworden dat dit op basis van één aangifte is gebeurd.

Het OM wil niets zeggen over de beweegredenen om vervolging te staken. "De afwegingen zijn wel gedeeld met de betrokkenen", aldus de woordvoerder.

Ongewenste omgangsvormen

Hertog raakte begin dit jaar in opspraak nadat bekend werd dat zes vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend wegens 'ongewenste omgangsvormen'. Ze ondervonden al langere tijd last 'van de uitwisseling van social media-berichten tussen hen en de voormalig burgemeester', zo meldde NH Nieuws eerder op basis van een geheim gemeenteraadsverslag. De burgemeester stapte in februari op.

Zowel de slachtoffers, de gemeente Huizen als de provincie zeiden aanvankelijk geen aangifte tegen Hertog te doen. De Commissaris van de Koning achtte extra onderzoek niet noodzakelijk en sloot het dossier na het aftreden van Hertog. Naderhand werd dus alsnog een strafrechtelijk onderzoek opgestart.

NH Nieuws besteedde in mei aandacht aan de zaak-Fons Hertog: