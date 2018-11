Wie gaat er dit jaar met de 'Hoornse Vrijwilligersprijs' vandoor?

HOORN - Er zijn dit jaar drie vrijwilligersorganisaties genomineerd voor de titel 'Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018'. Maar wie gaat deze prijs dit jaar winnen?

Dit jaar zijn de Herberg Hoorn, Inloophuis Pisa en Stichting Evenementen Stad Hoorn (SESH) genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Herberg Hoorn

Het doel van Herberg Hoorn is om organisaties en inwoners te verbinden. Om dit doel te bereiken organiseren zij activiteiten rond de kerstperiode. Ook worden er optredens geregeld met nieuwe- en bestaande inwoners van West-Friesland in winkels, het havengebied en in verzorgingshuizen.

Meer dan tweehonderd ouderen kunnen genieten van een lekker kerstontbijt en 25 thuiskoks koken een heerlijk kerstdiner voor onbekenden. De Herberg regelt gidsen uit Oud Hoorn voor havenwandelingen. In de kerk, bibliotheek en in de schouwburg worden de kerstverhalen verteld. Meer dan duizend vrijwilligers laten zien dat "als je de krachten bundelt, Kerst voor iedereen betekenisvol wordt."

Inloophuis Pisa

De mensen uit West-Friesland die met kanker te maken hebben gehad zijn welkom in het gastvrije Inloophuis Pisa. Het enthousiaste team van gastvrouwen, gastheren en activiteitenbegeleiders zetten zich in door middel van psychosociale ondersteuning, lotgenotencontact, activiteiten en themabijeenkomsten. "Zonder deze vrijwilligers zou het inloophuis niet kunnen bestaan."

Stichting Evenementen Stad Hoorn

Bij evenementen in Hoorn - zoals de Hoornse kermis, het outdoor Stereo festival, Smartlappenfestival en de Nadine Foundation - zet de SESH zich altijd in. Zij leiden onder andere het verkeer in goede banen. Ook regelen zij dat er voor iedereen een parkeerplek is. Maar ook bij de afbouw en bijkomende klussen is de SESH altijd bereid om te helpen.

Prijzen

Met dank aan bedrijven en instellingen uit Hoorn zijn de volgende prijzen beschikbaar gesteld: lunch voor zes personen, een live cooking lunch bij hotel Van der Valk, zes kaarten voor Cinema Oosterland, tien vouchers voor Museum Stroomtram, drie kaartjes voor zwembad de Waterhoon en twee kaartjes voor IJsbaan de Westfries.

Hier kun je zelf stemmen