Voorbeeldwoningen moeten helpen tegen keuzestress

NOORD-HOLLAND - Wil je graag een woning kopen, maar vind je het lastig om knopen door te hakken? In Utrecht is een studio gebouwd om toekomstige bewoners te helpen met de keuzes voor materialen en de indeling van hun nog te bouwen nieuwbouwhuis. Door middel van voorbeeldwoningen en animaties kunnen bewoners ervaren hoe hun beoogde indeling eruit zal zien.

Nieuwbouwontwikkelaars gebruiken 'experience centers' om bewoners te helpen met keuzes maar ook om zelf meer inzicht te krijgen in de woonwensen van de consument. Ard Siekerman van Homestudios: "Zo inspireren we onze klanten, onze bewoners, en zij inspireren ons weer."

Volgens verslaggever Marc Doodeman van Cobouw is dat een goede ontwikkeling: "Ik denk dat het voor de consumenten interessant is om dat te gaan bekijken. Maar het is voor de bouwer ook interessant, die plakt er natuurlijk een aardig verdienmodel achter. Het is een win-winmodel."

Stress

De keuze voor materialen, de indeling en de inrichting van een nieuw huis kan veel gepieker en getob opleveren. Siekerman: "Mensen ervaren bij het kopen van een nieuwbouwhuis stress, heel veel stress. Zo'n 60 procent heeft moeite om kleurcombinaties te maken en heeft moeite om te doorzien wat de keuzes die ze maken voor een indeling, een dakkapel of een vloer, wat dat echt voor een gevolgen heeft voor in hun huis."

Door de mogelijkheden te visualiseren met animaties kunnen mensen in de Homestudios makkelijker de juiste keuze maken. In de voorbeeldwoningen kunnen mensen zien wat het effect is van bijvoorbeeld een dakkapel op zolder en dat is voor menigeen een stuk duidelijker dan een bouwtekening.

Bouw Woon Leef gaat deze week over Homestudios, de keuzestress die mensen hebben bij het kopen van een huis en de mogelijkheden om die keuzestress enigszins weg te nemen.

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef:

De uitzendingen verschijnen iedere donderdag op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.