Scholieren strijden om beste robot in Alkmaar Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Zeventien schoolteams zijn de strijd met elkaar aan gegaan tijdens de First Lego League regiofinale Noord-Holland Noord. Het strijdperk was in Alkmaar bij Hogeschool Inholland. Team 'Starko' van Het Kompas uit Alkmaar ging er uiteindelijk met de winst vandoor.

Van mediapartner Alkmaar Centraal Zeventien teams van basis- en middelbare scholen uit de regio streden woensdag bij Inholland Alkmaar om wie de beste manieren heeft bedacht om de sociale en fysieke aspecten van mensen in de ruimte te verbeteren. Met zelfgemaakte robots en zelfbedachte vaardigheden laten de leerlingen de robots missies uitvoeren, met het doel te laten zien hoe het leven in de ruimte makkelijker kan worden voor ruimtevaarders. Er zijn prijzen te winnen in de categorieën Robotwedstrijd, Teamwork, Robotontwerp en Onderzoek. De winnaar van de regiofinale Noord-Holland Noord werd team 'Starko' van basisschool Het Kompas uit Alkmaar. Zij gaan de regio vertegenwoordigen tijdens de Beneluxfinale op 16 februari in Eindhoven.