Kogel door de kerk: Hilversum krijgt definitief omstreden Burgemeester Bootstraat

HILVERSUM - Net als het Gelderse Ede krijgt Hilversum definitief een naar de controversiële burgemeester Joost Boot vernoemde straat. Er waren bezwaren tegen ingediend, nadat bleek dat Boot in de jaren tachtig het apartheidsregime in Zuid-Afrika steunde. Deze bezwaren zijn ongegrond verklaard. De gemeente gaf eerder aan de vernoeming goed te vinden.

Zes inwoners en twee organisaties hadden eerder een bezwaar ingediend tegen de vernoeming van de nieuwe weg tussen de 's-Gravelandseweg en de Hoge Naarderweg in Hilversum. Boot had zich in de jaren tachtig namelijk positief uitgelaten over het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

Lees ook: Gemeente Hilversum blijft bij straatnaam voor oud-burgemeester Boot

In het Gelderse Ede gingen door de onrust ook stemmen op om een straat die naar de burgemeester was vernoemd een andere naam te geven. Dat ging uiteindelijk niet door en door het besluit van Hilversum krijgt de nieuwe weg definitief de straatnaam 'Burgemeester Bootlaan'.

Al het goede dat burgemeester Boot voor Hilversum heeft gedaan gaf volgens de gemeente de doorslag: "De Commissie Bezwaarschriften meent dat de conclusie uit de historische verkenning die is uitgevoerd geen beeld oplevert dat een vernoeming van een straat naar burgemeester Boot in de weg zou staan."

Lees ook: Ophef over Hilversumse straatnaam: bewoners willen naam niet

Wat ook meespeelt, is dat er meerdere straatnamen zijn vernoemd naar een burgemeester. Dan kan Boot - die van 1951 tot 1968 burgemeester was en daarmee de langstzittende van Hilversum in de twintigste eeuw - volgens de gemeente niet ontbreken.

Tekst gaat verder onder tweet.

PvdA Hilversum reageert op Twitter teleurgesteld op het besluit van de gemeente. "Daarmee schuiven zij de bezwaren van bewoners én van meerdere deskundige historici van tafel. Wij vinden dit een betreurenswaardig besluit."