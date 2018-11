Deel dit artikel:













Conclusies belevingsvlucht Lelystad Airport deugen niet Foto: Shutterstock

LELYSTAD - De onderzoeksresultaten van de belevingsvlucht rond Lelystad Airport kloppen niet. Dat stellen deskundigen en enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn. De werkelijke geluidshinder is volgens hen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld. Ze baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op lacunes in de rapporten over geluidsoverlast.

Het lawaai van de vliegtuigen is dit voorjaar onderzocht met een zogenoemde belevingsvlucht, een vliegtuig dat rondjes vloog rond Lelystad Airport. Dat bleek meer geluid op te leveren dan vooraf was berekend. "De minister schept een ongehoord precedent, en neemt een onbehoorlijk besluit als ze dergelijk grote afwijkingen accepteert", stellen de tegenstanders nu. 'Slechte argumenten'

Geluidsdeskundige Pieter Sijtsma zegt nu dat er weinig van de eerdere berekeningen klopt. "De rapporten doen hun best om de verschillen weg te relativeren en hanteren daarbij argumenten die geen hout snijden." Sijtsma werkte jarenlang voor het Nederlands Laboratorium voor Lucht en Ruimtevaart (NLR), waar hij zich bezighield met methodes om vliegtuiggeluid te meten. Hij schreef een rapport waar hij de bevindingen van de bureau's die zich met de geluidsoverlast bij Lelystad Airport bezighielden, weerlegt. Zijn bevindingen worden door andere wetenschappers gedeeld, zo bleek in een uitzending van Nieuwsuur. Uitstel

Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar mensen vrezen geluidsoverlast. De opening van de luchthaven werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in februari met een jaar uitgesteld tot april 2020. De bewindsvrouw zei onlangs al een nieuwe MER niet nodig te vinden omdat het verschil tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder niet ongebruikelijk hoog is. De bevindingen van Sietsma zijn voor de actiegroepen, verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, reden om opnieuw in het geweer te komen. De actiegroepen willen nu eerst een rekenmodel dat wel betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en dan pas openstelling van Lelystad Airport.