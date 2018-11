'Brandstichting Turks consulaat was wanhoopsdaad'

AMSTERDAM - (AT5) De man die deze zomer drie zelfgemaakte brandbommen naar het Turks consulaat heeft gegooid op het Museumplein in Amsterdam zou dat hebben gedaan omdat hij wanhopig was over het huidige politieke klimaat in Turkije.

Dat zei zijn advocaat Berfin Yesilgöz vanmorgen tijdens een eerste inleidende zitting.

Spuitbussen

De 35-jarige Ercan P. gooide op zaterdagavond 11 augustus een aantal bij elkaar gebonden spuitbussen naar het gebouw. De eerste viel brandend in de tuin, de tweede belandde bij de entree van de hoofdingang. Een derde object zorgde niet voor schade. De man is in de buurt van het Turkse consulaat aangehouden. De politie loste daarbij een waarschuwingsschot.

Waanhoopsdaad

P. zou met zijn actie aandacht hebben willen vragen voor de politieke situatie in Turkije. "Maar hij wilde niemand in gevaar brengen", zegt zijn advocaat. "Wellicht heeft hij niet het juiste middel gekozen voor het doel dat hij wilde bereiken. Het was een wanhoopsactie. Misschien ook wel invoelbaar, gelet op hetgeen nu gaande is in Turkije als we kijken naar de politiek", aldus Yesilgöz.

P. is vandaag niet aanwezig, omdat hij vreest voor zijn veiligheid. "Hij is bang dat er personen in de zittingszaal zouden zitten, waardoor zijn identiteit bekend zou worden. Ook vreest hij dat er informatie met de Turkse autoriteiten gedeeld wordt. Hij vreest niet alleen voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van zijn familie", aldus zijn raadsvrouw.

Onderzoek afgerond

Het politieonderzoek is grotendeels afgerond. De zaak wordt op 31 januari inhoudelijk behandeld. P. blijft tot die tijd vastzitten, omdat de rechtbank bang is dat P. vlucht of in herhaling valt. Ook is er volgens de rechtbank sprake van een geschokte rechtsorde als P. in afwachting van de inhoudelijke behandeling op vrije voeten zou worden gesteld.