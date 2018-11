Slechts 5 procent koopwoningen bereikbaar voor starter HBO/WO

NOORD-HOLLAND - Ben je net afgestudeerd en wil je graag een huis kopen? Dat wordt steeds lastiger door de stijgende woningprijzen, ondanks de lage rente. Maar 5 procent van de koopwoningen is betaalbaar voor een starter van het HBO of WO. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa.

Calcasa richtte zich in het onderzoek op de betaalbaarheid van woningen voor verschillende beroepsgroepen, waaronder starters met een HBO- of WO-opleiding en leerkrachten uit het basisonderwijs.

De starters kunnen in de meeste gemeenten alleen terecht voor een woning van 75 vierkante meter of kleiner. Gemiddeld kunnen zij met een bruto inkomen van 32.600 euro een woning van 70 vierkante meter kopen, in de vier grote steden 50 vierkante meter.

Leraren in het basisonderwijs kunnen in 81 procent van de gemeenten een woning van maximaal 100 vierkante meter kopen. Gemiddeld kunnen zij op basis van een bruto inkomen van 41.700 euro een woning van 87 vierkante meter kopen. In de vier grote steden bedraagt het aantal vierkante meter 62. Leraren komen voor 14 procent van het totaal aantal koopwoningen in aanmerking.

Bekijk hier hoeveel procent van de woningen in jouw gemeente betaalbaar zijn voor starters en leraren: