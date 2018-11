Trintelzand wordt nieuw natuurgebied Markermeer: "Een prachtplek voor waternatuur"

ENKHUIZEN - Langzaamaan begint het werkelijkheid te worden. In het Markermeer ontstaat een heel nieuw natuurgebied: Trintelzand. Rijkswaterstaat creëert een gebied van 270 hectare.

Volgens de gemeente Enkhuizen creeërt Het Trintelzand een heel nieuw onderwaterlandschap. Het bestaat uit zandplaten en ondiep water in de zandige oevers en vormt het leefgebied van veel waterplantvelden en rietland. "Hier zullen veel vissen, mosselen, slakjes en insecten een thuis vinden. Vissen en mosselen zijn weer eten voor andere dieren, zoals vogels. Het Trintelzand zal dus een cirkel van leven zijn", zo wil de gemeente kwijt.

Glooiende landovergangen

Programmamanager Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat Ria Kamps is enorm enthousiast over het nieuwe natuurgebied. "In plaats van de harde steile oevers zie je hier straks mooie, glooiende landovergangen waar het krioelt van leven."

Lees ook: Zeiljacht vastgelopen op mistig Markermeer

Het overgrote deel van het nieuwe Trintelzand zal onderwater zijn en dus niet direct zichtbaar. Door de verschillende plant- en diersoorten verbetert de waterkwaliteit in het Markermeer.

Mooi initiatief

Ecoloog Rosalie Heins vindt het een mooi initiatief voor het onderwaterleven: "Een prachtplek voor waternatuur."