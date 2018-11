Hoogopgeleide starters op de woningmarkt hebben ruimste keus in Diemen en Den Helder

NOORD-HOLLAND - Wie een hbo- of wo-opleiding heeft afgerond en als starter op de woningmarkt een huis in Noord-Holland zoekt, heeft de ruimste keus in Diemen en Den Helder. In Diemen heb je dan een klein appartementje, terwijl je in marinestad Den Helder zeeën van ruimte krijgt.

Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Volgens het databureau is voor een starter met een jaarinkomen van 33.000 euro in Diemen ruim één op de vijf (20,8 procent) woningen betaalbaar. Dat betekent dat één op de vijf huizen daar maximaal 148,500 euro waard is, want Calcasa beschouwt een huis als betaalbaar als waarde van het huis maximaal 4,5 keer het jaarsalaris van de koper is.

De stijgende huizenprijzen maken het voor starters steeds moeilijker een huis te bemachtigen, zo luidde de conclusie van een recent onderzoek van ING. De strengere regels rondom de verstrekking van hypotheken doen daar nog een schepje bovenop: zo kun je tegenwoordig alleen nog een hypotheek krijgen met maximaal honderd procent van de woningwaarde, wat betekent dat je de kosten koper en die nieuwe keuken of badkamer van je spaargeld moet betalen.

Behalve in Diemen hebben starters ook in Den Helder een goede kans van slagen. Daar is 18,2 procent van de woningen betaalbaar voor een net afgestudeerde hogeropgeleide. Ter vergelijking: in Amsterdam geldt dat voor 5,1 procent van de woningen. Toch hebben starters daarmee nog aardig wat keus in de hoofdstad, want in veel omringende gemeenten is het betaalbare deel van de woningen veel magerder.

Relatief veel keus in Amsterdam

Zo is in Zaanstad slechts één op de vijftig huizen (2 procent) betaalbaar voor starters, dat geldt in Aalsmeer voor één op de tweehonderd (0,5 procent) huizen, en in Haarlemmermeer en Heemstede slechts voor één op de duizend huizen (0,1 procent). Toch heb je daarmee als starter nog altijd meer opties dan in Bloemendaal, Landsmeer en Ouder-Amstel, waar nauwelijks huizen staan waar je als starter een hypotheek voor kunt krijgen (afgerond 0 procent).

Bekijk in de tabel onder dit verhaal welk aandeel van de woningen in jouw gemeente gefinancierd kan worden met een startersinkomen.

In West-Friesland, waar jongeren onlangs in actie kwamen tegen het gebrek aan betaalbare starterswoningen, hebben starters volgens de cijfers van Calcasa inderdaad weinig keus. Enkhuizen springt er met 3,6 procent betaalbare woningen in positieve zin uit, maar in Opmeer en Koggenland is slechts één op de honderdzeventig (0,6 procent) betaalbaar voor starters.

De krapte op de woningmarkt in West-Friesland maakten we eerder inzichtelijk met onderstaande video.

Ook op Texel klagen jongeren over het gebrek aan betaalbare koopwoningen. Voor jongeren die op het vasteland naar school gaan, en na afstuderen willen terugkeren, zit er vaak niets anders op dan terug te keren naar het ouderlijk huis. Uit de cijfers blijkt dat slechts 0,8 procent van de woningen (1 op de 125) op het eiland financieel binnen handbereik ligt voor afgestudeerde hoogopgeleiden. Omdat het inkomen van lageropgeleiden na afstuderen vaak lager ligt dan dat van hogeropgeleiden, is het aannemelijk dat zij nog minder keus hebben.

Tijdens een debat over de krapte op de woningmarkt voor starters op Texel kwamen enkele mogelijke oplossingen voorbij. Om de woningmarkt flexibeler te maken, opperde Job Cohen het idee om overbodige vakantiewoningen te verkopen of om zogeheten tiny houses te realiseren.

Vierkante meters

Hoewel het aandeel betaalbare woningen in Den Helder dus iets lager ligt dan in Diemen, krijg je als starter in de marinestad wel aanmerkelijk meer vierkante meters voor je geld. Zo kun je in Diemen met een jaarinkomen van 33.000 euro een woning met een oppervlak van 43m² krijgen, terwijl je voor hetzelfde geld in Den Helder twee keer zoveel ruimte (85m²) krijgt.

Bekijk in de tabel hieronder per gemeente hoeveel vierkante meters je gemiddeld met een startersinkomen kunt financieren.