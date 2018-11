Deel dit artikel:













HVC gaat onderzoek naar aardwarmte in Den Helder doen Foto: HVC

DEN HELDER - Afval- en energiebedrijf HVC gaat de potentie voor aardwarmte in Den Helder gedetailleerd in kaart brengen. Aardwarmte geldt als en duurzaam alternatief voor fossiel gas. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn.

Dat meldt mediapartner LOS Den Helder. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. Samen met de gemeente Den Helder voert HVC de verkenning uit.



Lokaal warmtenet

In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Deze informatie gaat HVC gebruiken. In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC deel uit van een groep van zeven partijen om dit te bewerkstelligen. Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten.



Onlangs heeft HVC ook een opsporingsvergunning voor aardwarmte in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en voor aardwarmte in Lelystad toegekend gekregen.