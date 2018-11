Oliemaatschappijen vragen vergunning voor gasboring in Schagen

SCHAGEN - Twee oliemaatschappijen hebben een vergunningsaanvraag bij het het ministerie van Economische Zaken gedaan om gas mogen te boren in en rondom de gemeente Schagen.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. Het gaat om de maatschappijen Tulip Oil en PA Resources UK. Het eerste bedrijf is al in het bezit van een concessie voor die regio en wil nu dus de zogenoemde opsporingsvergunning verlengen. Sinds 2009 is Tulip Oil al in het bezit van zo'n vergunning, die straks wellicht verlengd wordt tot september 2022.

"Geen concrete plannen"

"Als dat eenmaal gebeurt, is de stap klein naar een vergunning om gas echt te winnen", tekent de krant op uit de mond van Evert Hassink van Milieudefensie. Toch verzekert de directeur van Tulip Oil dat er geen concrete plannen zijn om echt te gaan boren in het gebied: de vergunning zou alleen zijn aangevraagd om de concessie niet te laten verlopen.

Opsporingsvergunning

Als een gasmaatschappij aanwijzingen heeft dat er op een bepaalde locatie gas in de grond zit, kan het bedrijf bij het ministerie van Economische Zaken een opsporingsvergunning aanvragen voor dat gebied. Voordat er daadwerkelijk een proefboring gehouden mag worden, is er ook nog een vergunning van de gemeente nodig.

De lokale politiek lijkt in ieder geval niet te warm te lopen voor eventuele gasboringen. "Op boren naar gas zitten we niet te wachten. Deze aanvraag moeten we nog verder beoordelen", zegt burgemeester Marjan van Kampen tegen het dagblad. Een inwoner uit Oudesluis (dat valt onder de gemeente Schagen) heeft inmiddels protest aangetekend.

Tot 12 december kunnen er bij het ministerie bezwaarschriften worden ingediend, meldt de krant.