Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Actiegroepen: 'Nieuw onderzoek nodig naar geluidsoverlast van Lelystad Airport' Foto: NH Nieuws

LELYSTAD - Er deugt niet veel van de milieueffectrapportage die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat stellen enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn. De werkelijke geluidshinder is volgens hen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld. Ze baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op lacunes in de rapporten over geluidsoverlast.

Ook Stichting Red de Veluwe ziet zich gesteund door het onderzoek van wetenschapper Pieter Sijtsma. Hij stelt dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten. Daarom moet de milieueffectrapportage de prullenbak in en moet er een nieuwe komen, stellen de tegenstanders van een uitbreiding van het vliegveld. Belevingsvlucht

Het lawaai van de vliegtuigen is dit voorjaar onderzocht met een zogenoemde belevingsvlucht, een vliegtuig dat rondjes vloog rond Lelystad Airport. Dat bleek meer geluid op te leveren dan vooraf was berekend. "De minister schept een ongehoord precedent, en neemt een onbehoorlijk besluit als ze dergelijk grote afwijkingen accepteert", stellen de tegenstanders nu. Lees ook: Handjevol mensen test geluidsoverlast tijdens testvlucht: "Met noorderwind valt het mee" Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar mensen vrezen geluidsoverlast. De opening van de luchthaven werd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in februari met een jaar uitgesteld tot april 2020. De bewindsvrouw zei onlangs al een nieuwe MER niet nodig te vinden omdat het verschil tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder niet ongebruikelijk hoog is. Actiegroepen willen nieuw rekenmodel

De actiegroepen, verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, willen nu eerst een rekenmodel dat wél betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en dán pas openstelling van Lelystad Airport. Lees ook: Lelystad Airport krijgt meldpunt voor klachten geluidsoverlast In mei maakte NH Nieuws een reportage over de testvlucht vanaf Lelystad Airport:

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003