Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto raakt van weg en belandt ondersteboven in sloot Foto: GLOCAL Media Foto: GLOCAL Media Foto: GLOCAL Media

WIERINGERWERF - Een auto is gisteravond laat van de weg geraakt en ondersteboven in het water beland bij de Noorderdijkweg in Wieringerwerf.

De bestuurder van de wagen verloor even voor 23.00 uur de macht over het stuur, waarna de auto omsloeg. Wonder boven wonder raakten de twee inzittenden en een hondje niet gewond. Meerdere brandweerlieden hebben geholpen bij het bergen van de auto uit de sloot. Het voertuig is total loss. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003