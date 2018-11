Robbert Berkhout nieuwe wethouder Haarlem

HAARLEM - De huidige fractievoorzitter Robbert Berkhout van GroenLinks wordt de nieuwe wethouder van Haarlem. Hij volgt vanaf januari 2019 Cora-Yfke Sikkema op, die burgemeester wordt in het Groningse Oldambt. Dat is vanavond door de leden van GroenLinks Haarlem besloten.

Berkhout leidde de coalitie-onderhandelingen, nadat GroenLinks de grootste partij van de stad was geworden dit voorjaar. Volgens zijn partij is hij 'een verbinder, sociaal vaardig en luistert hij goed', aldus een mededeling via facebook.

Robbert Berkhout neemt de zware portefeuille van wethouder Sikkema over, namelijk Mobiliteit, Duurzaamheid en Economie.

De fractie van GroenLinks heeft nog niet besloten wie de nieuwe fractievoorzitter wordt.