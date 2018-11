Deel dit artikel:













Overval op Hilversumse snackbar: politie zoekt verdachte Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - In Hilversum is vanavond aan de Kamerling Onnesweg een snackbar overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte.

Er is een Burgernetmelding uitgestuurd. Het zou gaan om een man van rond de twintig jaar oud met een lang postuur. Hij droeg een blauw trainingspak met roze strepen.