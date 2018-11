Basketballsters winnen afscheidswedstrijd Bröring tegen Bulgarije

AMSTERDAM - De Nederlandse basketballvrouwen hebben de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije ruim gewonnen. De ploeg van bondscoach Hakim Salem was met 89-68 te sterk voor de Bulgaarse tegenstander.

De wedstrijd in Amsterdam deed er niet veel meer toe, omdat de Nederlandse ploeg zich niet meer kon plaatsen voor de Europese eindronde. Toch was het een bijzonder duel. Het was namelijk de laatste interland voor Tanya Bröring, die daarmee haar totaal aantal interlands op 152 bracht.

