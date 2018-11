Amsterdamse boswachter vindt rustplaats van overledene: 'Hier ligt mijn moeder'

AMSTERDAM - (AT5) Het moet een gek gezicht zijn geweest toen boswachter Rien de Vries op de Diemerzeedijk op IJburg een houten bordje tegen kwam, waaruit bleek dat het rustplaats was van een overledene.

Op het bordje, dat omringd was met bloemen, stond de volgende tekst: "Hier ligt het stoffelijke overschot van mijn moeder. Graag laat deze bloemen a.u.b. op hun plaats zitten."

Boswachter Rien nam dit zeer serieus en liet op zijn beurt ook een brief achter voor de nabestaande: "U heeft een mooie plaats uitgekozen voor uw moeder, echter is dit niet de bedoeling. Graag contact opnemen met de boswachters van Staatsbosheer."

Lees ook: Boswachter Pieter blij met wapenstok en pepperspray

As uitgestrooid

Voor boswachter Rien is het de eerste keer geweest dat hij dit tegen komt. "Het gaat natuurlijk om een overledene, maar ik heb wel via de brief aangegeven dat dit niet de bedoeling is", vertelt de boswachter.

Vermoedelijk gaat het om as dat is uitgestrooid op de Diemerzeedijk, maar ook dat is niet overal toegestaan. "Maar ik kan niet zomaar de grond omspitten."

Lees ook: Mysterie van boswachters opgelost: Ik zie dit dagelijks, maar had het niet herkend'

Oplossing met nabestaande

Via de brief hoopt de boswachter in contact te komen met de nabestaande. "Dan komen we wel tot een oplossing. Zo niet, dan overleg ik met mijn team wat we moeten doen, maar de kans is groot dat we het bordje en de bloemen dan wel weghalen."