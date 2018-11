Nederlandse handbalsters zonder Groot langs Angola

EINDHOVEN - De Nederlandse handbalvrouwen hebben de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het Europees kampioenschap gewonnen. Met een groot Noord-Hollands gehalte, maar zonder de zieke Nycke Groot uit Alkmaar, won de ploeg van bondscoach Helle Thomsen met 32-29 van de Afrikanen.

Wie had verwacht dat de handbalsters in de zogenoemde 'uitzwaaiwedstrijd' wel even over Angola heen zou lopen, kwam bedrogen uit. Sterker nog: de Afrikaanse ploeg nam brutaal de leiding. Na een stand van 3-5 nam Nederland het initiatief echter over en via doelpunten van Debbie Bont en VOC-speelster Nikita van der Vliet nam Oranje een 10-7 voorsprong. Toen er zelfs een marge van vier (12-8) op het bord stond, leken de Nederlandse vrouwen weg te lopen bij de tegenstander. De ruststand van 16-14 besliste desondanks anders.

Ook na de rust wist de ploeg van Thomsen niet erg te overtuigen. De derde goal van de Volendamse Bont uit een break (23-19) gaf weer een beetje lucht, maar ook toen gaven de Angolezen zich nog niet gewonnen. Verder dan 25-24 liet Nederland de Afrikanen niet terugkomen en nadat de Heerhugowaardse Delaila Amega met haar tweede treffer van de avond voor doelpunt nummer 31 voor Oranje zorgde, eindigde het duel uiteindelijk in 32-29.

EK

In december spelen de Nederlandse vrouwen het EK in Frankrijk. De eerste wedstrijd is op 1 december tegen Hongarije. Daarna zijn Spanje en Kroatië de tegenstanders. De Noord-Hollandse speelsters Groot, Bont, Tess Wester en Jessy Kramer zijn al verzekerd van een plekje in de selectie. Ook Amega en Van der Vliet maken nog kans om mee te gaan.