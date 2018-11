Deel dit artikel:













Amsterdamse 'buurtconciërges' moeten ondanks succes stoppen: "Belachelijk!" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In 2017 is de gemeente Amsterdam met een proef gestart om de straten schoon te houden. De zogenoemde buurtconciërges, een groep van zeven mannen, maken elke dag 240 vuilnisbakken leeg. Maar nu staan ze per 1 januari op straat, tot grote woede van de conciërges én de ondernemers.

"Wij doen ontzettend veel", legt Jack Rosengarten uit. "Van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds rijden we door de stad om alle bakken te verschonen en we helpen de winkeliers en ondernemers om hun bakken te legen." Lees ook: Haarlemmermeer voert fleurige strijd tegen afval-aso's Tot groot plezier van iedereen, zo merken de buurtconciërges. "Iedereen is blij", vertelt Jack. "En nu wordt de proef per 1 januari gestopt, echt belachelijk." Dat vinden de 'klanten' ook. "Ik vind het echt heel vreemd, want we hebben nu een hele mooie straat", aldus een ondernemer. "Ik ben best bereid om te helpen, maar ik kan het niet alleen doen. Dus ik vind echt dat de jongens moeten blijven", vult een ander aan. Reactie Amsterdam

De gemeente heeft geen duidelijk antwoord op de vraag waarom de buurtconciërges op straat komen te staan. Wel vindt ze dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn om hun omgeving schoon te houden. 💬 Whatsapp ons!

