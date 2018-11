Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Gezellig' brandje in verzorgingstehuis: "Zie ginds komt de brandweer" Foto: Politie / Inter Visual Studio

BUSSUM - De brandweer haastte zich vanavond naar een fikkende frituurpan in een verzorgingstehuis aan de Iepenlaan in Bussum. Toen de brandweermannen aan kwamen, stonden alle bewoners ze op te wachten: de één op de piano, de ander zong 'Zie ginds komt de stoomboot'. De brand is keurig geblust en het pand geventileerd.

Het brandje ontstond rond zeven uur in de keuken van zorginstelling Zandzee. Het personeel had de bewoners allemaal naar een veilige ruimte gebracht. Advocaatje met slagroom

"Het werd al snel gezellig", laat de brandweer weten. "Een advocaatje met slagroom, muziekje erbij! En we konden gewoon ons werk doen." In de video hoor je het brandalarm én zangnoten van de bewoners. Ook zie je de brandweer naar binnenlopen onder begeleiding van pianospel. Alleen de frituurpan is kapot en er zijn geen gewonden gevallen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003