Verbod tabaksrook doodsteek voor coffeeshop: "Hier ben je even weg van huis"

HAARLEM - Vanaf 2022 mogen joints met tabak erin niet meer worden gerookt in de coffeeshop. De Haarlemse shop Willie Wortel's verwacht hierdoor de deur te kunnen sluiten. "Voor ons is het zeg maar een doodsteek."

Dit vertelt Ferry Hansen, bedrijfsleider van coffeeshop Willie Wortel's aan NH Nieuws. "Het heeft geen nut om dit open te houden, weet je. Dan kun je het net zo goed in de muur stoppen, zo'n krokettenmuur ofzo."

Want een grote groep rookt nu tabakjoints. Er is een alternatief, een joint met een kruidenmengsel, maar dat slaat nog niet aan. "Het is best wel muntachtig", vertelt een roker in de coffeeshop. "Het is ook wel heel erg scherp in de keel. Er komt een goede rookwolk vanaf. En je proeft toch een stuk minder van je wiet."

Geen uitzonderingspositie

Het is het plan van staatsecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid om het roken van tabakjoints in coffeeshops te verbieden. Blokhuis wil coffeeshops geen uitzondering van rookverbod geven; dat geldt voor alle horeca en openbare plaatsen. Rokers mogen tabakjoints dan alleen nog afhalen.

Sociale functie van coffeeshop

Coffeshop Willie Wortel's verwachten horecainkomsten mis te lopen als rokers niet meer binnen mogen zitten én de sociale functie van de coffeeshop valt weg.

"Die gasten, als ze even willen chillen, even weg van het thuis, van die druk, dan gaan ze hier even zitten", vertelt Ferry Hansen. "Want je mag het nergens anders. Als je die blow op straat rookt dan wordt je ook weggestuurd, waar je ook bent. Thuis kan het ook vaak niet, daar heb je kinderen of een situatie."

Maatregelen vanaf 2022

Komende vrijdag presenteert de staatssecretaris waarschijnlijk een uitwerking van het plan. De maatregelen zullen in 2022 ingaan.