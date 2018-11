Deel dit artikel:













Bestuurder verliest macht over het stuur: busje kantelt Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

OVERVEEN - Een akelig gezicht: er is vanavond een busje op zijn kant geraakt op de Zeeweg in Overveen. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond half zeven op de weg richting Haarlem. Het is nog niet duidelijk hoe dit kon gebeurden. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Bloedafname

Een agent zou met de ambulance mee zijn gegaan om een bloedafname te doen voor eventueel drankgebruik.



De Zeeweg tussen Zandvoort en Haarlem was door het ongeval afgesloten voor verkeer.

