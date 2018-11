100.000 euro voor gouden tip over crimineel Ridouan Taghi, hoogste beloning ooit

AMSTERDAM - (AT5) Het Openbaar Ministerie looft 100.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Ridouan Taghi. Hij wordt door het OM verdacht van het opdracht geven tot meerdere liquidaties.

Er was al 75.000 euro tipgeld uitgeloofd, met de verhoging met 25.000 euro is het de hoogste beloning die het OM ooit heeft uitgeloofd.

Het OM denkt dat Taghi in het buitenland verblijft. Er is 'goede hoop' op de gouden tip. "Het ongekend hoge bedrag van de beloning kan mensen over de streep trekken de gouden tip te geven."

Said Razzouki

Er is ook een beloning uitgeloofd voor Said Razzouki, die net als Taghi verdacht wordt van het opdrachtgeven tot meerdere liquidaties. Beide mannen zijn eeder al op Nationale Opsporingslijst geplaatst en staan bovendien op de Most Wanted lijst van Europol.

Taghi en Razzouki zouden zich volgens het OM regelmatig verplaatsen. Ook zouden ze gebruik maken van verschillende identiteiten. Toch zouden vertrouwelingen van de twee wel weten waar ze nu zijn.

Het OM zegt dat ook anonieme tips welkom zijn. "Het publiek wordt aangeraden de verdachten niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met de politie wanneer een van de verdachten wordt gezien."