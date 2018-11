Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dief pint vierhonderd euro met onderschepte bankpas Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Bij een betaalautomaat aan de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam pinde een dief op 27 juli vierhonderd euro. Hij zou dit hebben gedaan met een onderschepte pas, die per post was opgestuurd naar een stel dat net een gezamenlijke rekening had geopend.

Dat vertelt politiewoordvoerder José van Dijk in Bureau NH. De politie wil graag tips over de pinnende dief.



Lees ook: Bewoners geschrokken van plofkraak in rustige wijk Zaandam: "Vind het beangstigend"



In de uitzending zie je bewakingsbeelden van de pinautomaat. De jongen draagt een zonnebril en zwart petje. Bekijk het item hierboven. 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug. Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.