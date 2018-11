Deel dit artikel:













Gedeputeerde teleurgesteld over stoppen fusie: "Wie de vlag uithangt is net een kleuter" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Met tegenzin heeft de Provincie Noord-Holland de fusieprocessen in 't Gooi stopgezet. Gedeputeerde Jack van der Hoek is teleurgesteld. "Dit is geen oplossing, iedereen die de vlag uithangt is net een kleuter die z'n handen voor z'n ogen doet en denkt het probleem is weg."

Er zijn namelijk, in de ogen van de Provincie, nog steeds bestuurskrachtproblemen die opgelost moeten worden. Maar door het nieuwe beleid van minister Ollongren is er minder zeggingskracht door de Provincie om een fusie van bovenaf op te leggen. Van der Hoek legt uit wat dit betekent: De minister vindt het dus belangrijk dat een fusie van onderop, vanuit de inwoners en gemeente, komt. Van der Hoek is daar teleurgesteld over: Van der Hoek legt uit dat ze gefrustreerd zijn, omdat ze al een aantal jaren met deze fusies bezig zijn. "Een voorganger van deze minister nota bene heeft ons gevraagd om iets te doen aan de bestuurskrachtproblemen in de Gooi en Vechtstreek", aldus de gedeputeerde. Daarom heeft de Provincie nu besloten om z'n handen van het proces af te trekken en ze legt de bal neer bij de gemeenten en de minister: Dit nieuwe beleid heeft ook gevolgen voor toekomstige fusies in de provincie Noord-Holland.